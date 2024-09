Un titolo importante non solo perché segna il ritorno al grande schermo per il cineasta romano, ma anche per le diverse caratteristiche atipiche che presenta.

Il cast e la trama

Decisamente fuori dagli schemi, poi, è la scelta del cast, a cominciare dalla protagonista Maria Grazia Cucinotta, che, per la prima volta alle prese con il thriller, veste i panni di una “strana” regista che tenta con grandi difficoltà di realizzare un film, in un sottile gioco di specchi riflessi dove realtà e fantasia vivono perennemente in sconcertante simbiosi.

Come pure del tutto nuovo al filone è Franco Oppini, che conosciamo soprattutto per i suoi ruoli brillanti e che affianca Emy Bergamo, Nicholas Gallo, Adolfo Margiotta, Chiara Campanella, Gioia Scola – icona della celluloide di suspense anni Ottanta grazie a lavori quali Sotto il vestito niente II di Dario Piana e Per sempre di Lamberto Bava – e Sebastiano Somma presente in una partecipazione speciale.

Tutti destinati a rappresentare le pedine di una matrioska in fotogrammi atta a riproporre oltretutto in maniera originale il concetto di pellicola a episodi inanellando storie che, apparentemente diverse tra loro per stile e contenuti, sono accomunate dal filo conduttore dell’alienazione e dell’incomunicabilità che sfocia in violenza prevalentemente sulle donne.

Questo, con un inaspettato twist ending, è Brividi d’autore, prodotto da Sergio De Angelis per Cinemusa srl e Cinedea srl e che include anche un simpatico cameo da attore per il noto ingegnere informatico Paolo Reale, spesso opinionista televisivo nei più importanti talk show di cronaca nera.

Un appuntamento in dvd dunque imperdibile per cinefili e appassionati di una tipologia di cinema che in Italia si produce sempre meno; tanto più che questa edizione targata DigitMovies Cinema è impreziosita da esclusivi contenuti extra rappresentati da trailer ufficiale, presentazione a cura del critico cinematografico Francesco Lomuscio, le riprese dell'anteprima romana e una galleria fotografica.

Indovinerete l’assassino?