MAX3MIN Very Short Film Festival, il programma della quarta edizione

La manifestazione ideata e diretta dalla scenografa italo-argentina Martina Schmied, per l’edizione 2024 consolida infatti la sua presenza cittadina con tre giorni di programmazione a Milano in alcuni centri nevralgici di zona Isola come il Teatro Fontana e Stecca3, e una serata di premiazione in uno dei luoghi simbolo del cinema a Milano ovvero Anteo Palazzo del Cinema.

MAX3MIN, festival nato nel 2021 come manifestazione integralmente online, torna per la sua quarta edizione in una veste rinnovata, sempre continuando a esplorare l’universo del cinema super-corto, con una selezione di film di breve durata per un massimo di 3 minuti.

IL PROGRAMMA E I CONCORSI

Sono tre quest’anno le sezioni competitive di MAX3MIN, per uno spaccato sul cortometraggio che come sempre spazia tra generi e modalità narrative, tra la tradizione del racconto più classico alla novità: temi e forme che sembravano cogliere l’urgenza del presente, condensati in un tempo piccolo ma in grado di far esplodere i significati.

Tra gli oltre 1.000 film arrivati, sono 48 i titoli del Concorso Internazionale, provenienti da 26 paesi, per 135 minuti totali di visione, per una selezione che oscilla tra passato, presente e futuro. Documentario d’osservazione, thriller, cinema classico, animazione in stop motion: la pluralità di generi è sempre stata una caratteristica fondamentale della selezione di MAX3MIN, così come la miscellanea degli argomenti esplorati. Dalle tematiche di genere alla militarizzazione dell’infanzia, dall’interruzione di gravidanza alle tematiche ambientali, per uno spaccato lucido ed eterogeneo sul nostro presente, fino a storie più intime che affrontano tematiche personali, o ancora film più peculiari che filmano il mondo animale o quello degli oggetti. Torna anche per il 2024 il Concorso NEXT GEN, dedicato ai migliori corti provenienti dalle scuole di cinema di tutto il mondo, composto quest’anno da 20 titoli, provenienti da 15 paesi, per una durata totale di 49 minuti di visione.

A chiudere il programma dei tre concorsi è UNfasten your seat belt & Enjoy your time, una nuova sezione competitiva realizzata grazie alla Special Partnership con SEA Milan Airports, con 10 film da 8 Paesi capaci di far volare il tempo, ovvero una selezione di titoli in grado di intrattenere e far sorridere i passeggeri in aeroporto in attesa del volo.