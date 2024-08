Sogno olimpico, cosa sapere sul film tratto da una storia vera

In prima tv su Canale 5 mercoledì 21 agosto, il film racconta la vera storia della Nazionale spagnola di pallanuoto, in procinto di partecipare alle Olimpiadi di Barcellona 1992

Sogno olimpico è il film spagnolo del 2022 in onda in prima tv su Canale 5 mercoledì 21 agosto . La pellicola racconta una storia vera , vissuta dalla Nazionale di pallanuoto spagnola prima e durante le Olimpiadi di Barcellona 1992.

Sogno olimpico, la trama

Agli inizi degli anni Novanta, la Nazionale spagnola di pallanuoto si sta preparando per partecipare alle Olimpiadi di Barcellona, in programma nel 1992. Per migliorare il livello di preparazione della squadra viene ingaggiato Dragan Matutinovic (Tarik Filipovic), severissimo allenatore che, per spronare i giocatori e per tirar fuori il loro meglio, è solito vessarli. Tale approccio, tuttavia, non viene accettato dal team. Che punta alla medaglia d’oro, ma non riesce a entrare in sintonia col mister. Anche perché, sul cammino verso la vittoria, c’è la squadra più temibile, l’Italia, allenata da quell’Igor Popovic (Rolando Raimjanov) che da sempre è rivale di Matutinovic.

Come vincere le Olimpiadi? I coach contano, ma anche i giocatori lo fanno. Un ruolo fondamentale lo giocano Pedro García Aguado (Jaime Lorente) e Manuel Estiarte (Álvaro Cervantes) che, diversissimi nella vita, hanno anche due diverse visioni dello sport. Pedro sa che le Olimpiadi del 1992 sono l’occasione più importante, ma vive una situazione personale delicate, ed è in preda alla dipendenza da sostanze stupefacenti. Manuel, invece, non ha ancora elaborato il suicidio della sorella. Nonostante le loro vite complesse, i due sono chiamati a prendere in mano le redini della squadra, e a mantenerla concentrata anche quando sembra non valerne la pena.