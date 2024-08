Addio a Angel Salazar, attore di Scarface e Carlito's Way

Cinema

Scarface, la spiegazione del finale del film di De Palma con Al Pacino

Uscito nella sale nel 1983, il remake di Scarface - Lo sfregiato diretto da Howard Hawks nel 1932, è uno dei migliori gangster movie di tutti i tempi. Dalla cocaina al fucile d'assalto M16, dal mappamondo con la scritta 'the World is Yours' sino all killer boliviano soprannominato “The Skull' ecco i segreti di una tra le scene finali più iconiche della settima arte

Scarface ha rivoluzionato la storia del cinema. Un'opera che rappresenta la summa del genio di Brian De Palma (regista), Oliver Stone (sceneggiatore) e Al Pacino (attore protagonista). Remake dell’omonimo film diretto da Howard Hawks, il titolo è entrato nell’immaginario collettivo dell’intero globo terracqueo. Esiste una sorta di generazione Scarface, come evidenziato dal libro The Ultimate Gangster Movie and How It Changed America scritto da Ken Tucker. Violento e magniloquente, il lungometraggio ci offre un finale indimenticabile girato con cinque cineprese

Girato in 14 settimane, dal 22 novembre 1982 al 6 maggio del 1983, Scarface venne presentato in prima mondiale a New York, il primo dicembre del 1983. A parte Vincent Canby, critico del New York Times, il film non ottenne recensioni positive oltreoceano. Ma quelli considerati difetti (l'eccessiva violenza, il barocchismo, la sospensione dell'incredulità) con il tempo si sono trasformati in pregi. La scena finale del film rappresenta il climax dell'ascesa e della caduta del gangster cubano Antonio "Tony" Montana, signore della droga nella Miami degli anni 80