Mollo tutto e apro un chiringuito, trama e cast del film

La commedia, dal forte tono vacanziero, è stata girata a Milano e in Sardegna. Protagonista, il Signor Imbruttito e la sua vita da manager piena di ossessioni. Nel cast anche Claudio Bisio e Brenda Lodigiani



Una commedia piena di volti noti della tv, della rete e dei social, di panorami vacanzieri e situazioni tutte da ridere. Mollo tutto e apro un chiringuito, pellicola del 2021, ideata, scritta e diretta dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, arriva in tv in prima serata su Canale 5 mercoledì 7 agosto, pronta a divertire il pubblico del piccolo schermo in cerca di trame spensierate e dialoghi esilaranti.

Ecco la trama e i volti del cast della commedia che vede l'esordio sullo schermo del Signor Imbruttito.

Mollo tutto e apro un chiringuito, la trama Il Signor Imbruttito (il comico e youtuber Germano Lanzoni), manager di una multinazionale che ha organizzato la sua vita e quella del team dei suoi dipendenti in base ai ritmi e ai tempi del suo lavoro, perde un importante affare con un imprenditore ambientalista che si rifiuta di lavorare con lui dopo averlo visto in possesso di bottiglie di plastica, dannose per l'ambiente.

L'uomo, vittima della batosta lavorativa, viene invitato a lasciare Milano e a cambiare vita per un po', scontando le tantissime settimane di ferie accumulate negli anni di lavoro frenetico e acquisendo un chiringuito su una spiaggia della Sardegna, un affare che gli costerà trecentocinquanta mila euro.

Appena giunto sull'isola il protagonista si accorge di essere stato vittima di una freagatura: la spiaggia di Garroneddu è una località paradisiaca ma selvaggia ed è lontana dal flusso turistico in grado di far funzionare la sua attività. Gli abitanti del posto, inoltre, si rivelano ostili e inospitali.

La mentalità imprenditoriale dell'Imbruttito lo spinge ad applicare le sue logiche di business anche al nuovo affare ma qualcosa in lui è inaspettatamente cambiato. I suoi nuovi amici, dei quali si conquisterà pian piano la fiducia, e le sue nuove consapevolezze lo spingeranno a riconsiderare la sua vita orientandola a nuovi valori che lo accompagneranno anche nel suo ritorno a Milano. leggi anche Flaminia, cosa c'è da sapere sul primo film di Michela Giraud

Nel cast anche Bisio e Lodigiani Mollo tutto e apro un chiringuito, secondo lungometraggio diretto da Il Terzo Segreto di Satira, il collettivo composto da Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi, che si erano già messi alla prova nel 2017 con Si muore tutti democristiani, è stato girato tra Milano e la Sardegna ed è uscito al cinema nell'inverno del 2021.

La pellicola, che sfrutta i toni comici già noti ai fan dei lavori del collettivo, fa leva sulle situazioni tipiche e sul linguaggio del Signor Imbruttito, un personaggio tipico del Nord dell'Italia, un uomo dedito esclusivamente al lavoro, un manager che ha tutte le caratteristiche tipiche del “bauscia”.

Lanzoni, che è attore e autore di numerosi spettacoli comici e si è costruito una carriera diversificata, tra radio, teatro e cinema, è diventato molto popolare grazie al personaggio del Milanese Imbruttito, anima delle situazioni stereotipate e divertenti di questa commedia dal forte tono vacanziero.

Nel cast del film, attorno al protagonista gravitano molti personaggi, alcuni dei quali interpretati da volti noti della tv, del cinema e non solo. Spiccano tra questi, Paolo Calabresi, nei panni dell'imprenditore ambientalista Brusini, Claudio Bisio, in quelli del boss, Brenda Lodigiani, nel ruolo dell'Imbruttita, il comico Alessandro Betti, in quello di Brera, l'amico che propone l'affare al protagonista, Marta Zoboli, come Beatrice “Bibi” Visconti. Non mancano apparizioni a sorpresa come quella di Elettra Lamborghini nei panni di sé stessa e di Jack La Furia in quelli del notaio Bartolini.

