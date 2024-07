Five Nights at Freddy's, prima Tv su Sky del film con Josh Hutcherson

Arriva in prima TV su Sky l’attesissimo fenomeno targato Blumhouse Five Nights at Freddy's, in onda lunedì 29 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Il terrificante videogioco di culto survival horror creato da Scott Cawthon Five Nights at Freddy's, prende vita sullo schermo grazie a Jason Blum (L’uomo invisibile, Get Out, Split) e alla sua casa di produzione Blumhouse (M3GAN e The Black Phone), in un film allo stesso tempo spaventoso e divertente. Il film è scritto da Scott Cawthon, Emma Tammi e Seth Cuddeback, per la regia di Emma Tammi. Insieme a Josh Hutcherson, il film vede protagonisti Matthew Lillard, Elizabeth Lail, Kat Conner Sterling, Piper Rubio e Mary Stuart Masterson.