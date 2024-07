La Settimana Internazionale della Critica (SIC) è una sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) nell’ambito della 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (28 agosto - 7 settembre 2024) e composta da una selezione di sette opere prime in concorso e tre eventi speciali, tutti presentati in anteprima mondiale. La selezione è curata dalla Delegata Generale della SIC Beatrice Fiorentino con i membri della commissione di selezione Enrico Azzano, Chiara Borroni, Ilaria Feole e Federico Pedroni.

COrti in CONCORSO

La nona edizione di SIC@SIC (Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della critica) propone una selezione competitiva di sette cortometraggi di autori italiani non ancora approdati al lungometraggio di finzione, e due eventi speciali fuori concorso. cortometraggi vengono programmati all’interno della 39. Settimana Internazionale della Critica. La selezione è curata dalla Delegata Generale Beatrice Fiorentino con i membri della commissione di selezione Enrico Azzano, Chiara Borroni, Ilaria Feole e Federico Pedroni. Il programma nasce dalla sinergia fra il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) e Cinecittà, ed è una delle iniziative per il supporto allo sviluppo del nuovo cinema italiano e per la promozione dei giovani autori.

AT LEAST I WILL BE 8 294 400 PIXEL

Marco Talarico

Italia

BILLI IL COWBOY

Fede Gianni

Italia

NERO ARGENTO

Francesco Manzato

Italia

PHANTOM

Gabriele Manzoni

Italia

PLAYING GOD

Matteo Burani

Italia, Francia

SANS DIEU

Alessandro Rocca

Italia

THINGS THAT MY BEST FRIEND LOST

Marta Innocenti

Italia

FUORI CONCORSO

CORTOMETRAGGIO DI APERTURA

DARK GLOBE

Donato Sansone

Italia, Francia

THE EGGREGORES’ THEORY

Andrea Gatopoulos

Italia

CORTOMETRAGGIO DI CHIUSURA

DOMENICA SERA

Matteo Tortone