Addio ad Aldo Puglisi, protagonista del film Sedotta e abbandonata

L'uomo si è spento all'ospedale di Catania il 19 luglio in seguito a complicazioni polmonari dovute al contagio da Covid. Le esequie funebri avranno luogo, sempre a Catania, martedì 23 luglio alle 9.30 a piazza Santa Maria di Gesù. Nel corso della sua carriera aveva lavorato con Vittorio De Sica, Mario Monicelli e Lina Werhmuller

La sua città natale, Catania, è stato il teatro anche del suo ultimo viaggio. Nato il 12 aprile del 1935 Aldo Puglisi ci ha lasciati in un letto d’ospedale all’eta di 89 anni. Ma il suo volto da uomo del Sud, il suo marcato accento siciliano hanno segnato la grande stagione del cinema italiano. A partire da Sedotta e abbandonata, il capolavoro firmato da Pietro Germi nel 1964. Nei panni Peppino Califano, studente in legge, promesso sposo di Matilde, che concupisce la sorella di lei, Agnese (Stefania Sandrelli, segretamente innamorata del giovane), Puglisi contribuisce in maniera determinante al successo del lungometraggio. Quel titolo che riprende un corrivo modo di dire, si trasfigura in un salace atto d’accusa contro l’ipocrisia di un Paese in cui l’onore veniva prima di tutto, persino prima del delitto. Nello stesso anno interpreta Alfredo in Matrimonio all’italiana, trasposizione cinematografica di Filomena Marturano diretta da Vittorio De Sica. Ed è una delizia vedere Aldo duettare con Sophia Loren e Marcello Mastroianni.

Da Pasolini a Fulci Aldo torna a lavorare con Germi nella parte di un carabiniere in Signore e Signori. Per un altro gigante della commedia all’Italiana del calibro di Mario Monicelli veste i panni di un emigrato siciliano in La ragazza con la pistola al fianco di Monica Vitti. E per Pier Paolo Pasolini presta persino la voce a Dio in La sequenza del fiore di carta. Nel 1969 è il ragionier Licasio in Un caso di coscienza di Giovanni Grimaldi, tratto dal romanzo di Sciascia, nel 1971 viene scritturato due volte da Pasquale Festa Campanile, anche se per due parti minori: quella di un chimico ne Il merlo maschio con Lando Buzzanca e Laura Antonelli e quello di Zog in Quando le donne persero la coda. Nel 1972 l'attore siciliano interpreta il ruolo di Carmelino, lo chauffeur del senatore Puppis, in Nonostante le apparenze... e purché la nazione non lo sappia... All'onorevole piacciono le donne di Lucio Fulci, commedia censuratissima e da rivalutare, mentre nel 1973 è stato chiamato a una parte minore in Vogliamo i colonnelli, ancora diretto da Monicelli.