Magna Graecia Film Festival, al via la XXI edizione. Il programma

Sul palco i Premi Oscar Tim Robbins e Kevin Costner, Michel Platini, tanti protagonisti del cinema, della tv e della musica come Raoul Bova, Claudio Bisio, Clara, Jerry Calà, Sigfrido Ranucci, Vinicio Marchioni, Giulio Golia, Edoardo Pesce, Andrea Lattanzi, Brando De Sica, Sarafine. Presidenti delle giurie Michele Alhaique, Cinzia TH Torrini e Mimmo Calopresti. La rassegna si terrà dal 27 luglio al 4 agosto

Ai nastri di partenza la XXI edizione del Magna Graecia Film Festival, la kermesse ideata e diretta da Gianvito Casadonte che porterà, ancora una volta nel capoluogo calabrese, dal 27 luglio al 4 agosto 2024, tantissime star del panorama cinematografico e culturale nazionale e internazionale. Il Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria - brand della Regione Calabria - Assessorato al Turismo, Calabria Film Commission, Comune di Catanzaro, in collaborazione con Yes Start Up Calabria e Lilt - Lega Italiana per la lotta contro il cancro. Tra i main sponsor, un'importante realtà calabrese, Vecchio Amaro del Capo. Casadonte ha già annunciato due straordinarie presenze internazionali, Premi Oscar che arriveranno dagli Stati Uniti per illuminare il red carpet di Catanzaro allestito nell'arena del porto, nel quartiere marinaro. L'attore, regista e sceneggiatore Tim Robbins sarà intervistato l'1 agosto dalla giornalista Silvia Bizio, mentre il 2 agosto terrà un concerto con il suo gruppo, i Tim Robbins and the Rogues Gallery Band e, in suo omaggio, sarà proiettato, il 4 agosto, “Le ali della libertà” a trent’anni dall'uscita al cinema. L'attore, regista, sceneggiatore, produttore e musicista Kevin Costner sarà protagonista, il 31 luglio, di una conversazione, sempre condotta da Silvia Bizio. I dettagli del programma sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Catanzaro, a Palazzo De Nobili.

Federico Buffa intervista Michel Platini A raccontare la sua vita da film sarà una star del calcio e dello sport come Michel Platini che, il 28 luglio, narrerà dei successi con la Juventus e la Nazionale francese, passando per la parentesi da allenatore e dirigente, fino a diventare presidente dell'UEFA. A intervistarlo sarà il giornalista e telecronista sportivo, Federico Buffa. L'evento sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport. Gli ospiti internazionali riceveranno la Colonna dOro realizzata dal Brand GB Spadafora. Tra gli altri insigniti e protagonisti attesi al MGFF anche l'attore, regista e produttore Raoul Bova che sarà presente il 3 agosto e commenterà le immagini del docufilm "La Bellezza Perduta: Siria”, già presentato al Festival di Venezia, in cui descrive la propria esperienza da volontario e ambassador della Croce Rossa Italiana. Sul palco dell'area Porto anche l'attore e regista Jerry Calà che, il 29 luglio, al MGFF ripercorrerà le tappe della sua lunga carriera.

La giuria e i film in concorso Il Festival si avvale delle preziose consulenze dei giornalisti cinematografici Silvia Bizio e Antonio Capellupo. Le opere prime e seconde di lungometraggi italiani, con proiezioni all'arena del Porto, saranno valutate da una giuria presieduta dall'attore e regista Michele Alhaique e composta dal Vicedirettore Rai Fiction Ivan Carlei, dalle attrici Letizia Toni e Lucrezia Guidone, e dagli attori Francesco Brandi e Dino Abbrescia. Ad aprire il programma dei film in concorso, il debutto alla regia di Claudio Bisio che inaugurerà il festival con “L'ultima volta che siamo stati bambini”. Seguiranno, il regista Francesco Frangipane e l'attore Edoardo Pesce che accompagneranno la visione di “Dall'alto di una fredda torre. Il regista Gianluca Santoni e l'attore Andrea Lattanzi presenteranno “Io e il secco”; Brando De Sica lancerà la visione del suo film “Mimi il principe delle tenebre”. In concorso anche “Palazzina Laf” di Michele Riondino e “Flaminia” di Michela Giraud.

La giuria delle opere prime e seconde di documentari, selezione curata da Antonio Capellupo e in proiezione al Supercinema, sarà presieduta dal regista Mimmo Calopresti e composta da una rappresentanza di allievi dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e della Consulta Studentesca dell'Ufficio Scolastico Regionale Calabria. Il concorso proporrà la visione di “In viaggio con lei” di Gianluca Gargano, “L'avamposto” di Edoardo Morabito, “Mur” di Kasia Smutniak, “Il mare nascosto” di Luca Calvetta e “Tutte le cose che restano di Cinzia Lo Fazio. Il focus Sguardi di Calabria, sempre in programma al Supercinema, presenterà anche i lavori “Kalavria” di Cristina Mantis e “Fuliggine” di Domenico Pisani. Sia per la sezione documentari che per quella Sguardi di Calabria, i registi saranno tutti presenti, ad esclusione di Kasia Smutniak che interverrà con un video messaggio.