Addio al regista Romeo Conte, fondatore del Prato Film Festival

Morto oggi a Prato, il regista Romeo Conte, direttore artistico del Prato Film Festival. Combatteva contro una malattia che lo debilitava da tempo: aveva 68 anni, era originario della provincia di Brindisi ma da molti anni si era trasferito a Prato, dove viveva con la famiglia. Era l'ideatore del Prato Film Festival, la manifestazione cinematografica che dal 2012 era divenuta un appuntamento fisso del panorama culturale toscano, di cui era anche direttore artistico. Conte, come aveva spiegato più volte, aveva scelto Prato per la manifestazione in quanto la città aveva dato i natali a molti personaggi illustri nel mondo dell'arte. Nel corso delle 12 edizioni realizzate del Festival aveva portato in città artisti nazionali e giovani emergenti, oltre ad aver organizzato eventi e proiezioni collettive. Ideatore e organizzatore per tanti anni anche del Film Festival Salento Finibus Terrae, Conte è stato anche regista di sfilate di moda. "Una notizia che mi addolora profondamente - ha commentato la sindaca di prato, Ilaria Bugetti - perché perdo un caro amico e la città perde una persona appassionata, che sapeva come trasformare il suo amore per il cinema in un arricchimento per tutta la comunità. Il suo era un modo intelligente per fare cultura attraverso il cinema. Mancherà a me e a tutta la città. Un abbraccio fortissimo a Cristina e ai figli Edoardo, Elettra e Valentino". I funerali saranno celebrati lunedì 8 luglio, alle 11, nella chiesa della Madonna dell'Ulivo.