Lady Oscar, in arrivo il film d'animazione

Lady Oscar, tutto quello che sappiamo sul film d’animazione

Lady Oscar (FOTO) è sicuramente una delle serie animate più famose degli anni ’80 e ’90. A breve le storie ambientate alla corte di Francia rivivranno in una nuova pellicola. Ecco la guida al film.

Lady Oscar, la produzione

La pellicola si intitolerà Le rose di Versailles rimandando ai fiori rappresentanti le cinque protagoniste femminili: la rosa rossa per Maria Antonietta, la rosa bianca per Lady Oscar, il bocciolo di rosa per Rosalie Lamorlière, la rosa nera per Jeanne de Valois e la rosa gialla per la Contessa de Polignac.

Ai Yoshimura ha diretto la pellicola, mentre Tomoko Komparu ha firmato la sceneggiatura. Per quanto riguarda il doppiaggio, Miyuki Sawashiro ha prestato la voce alla protagonista, Aya Hirano a Maria Antonietta, Toshiyuki Toyonaga ad André Grandier e infine Kazuki Kato ad Hans Axel von Fersen.