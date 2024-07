Un anno formidabile

Un anno decisamente intenso e ricco di soddisfazioni professionali per l’attore e doppiatore che ha prestato la propria voce a grandi star mondiali del calibro di Tom Hanks, Tom Cruise, Andy Garcia, John Travolta, Greg Kinnear, Jeff Goldblum e molti altri.

Un’eccellenza, una stella del doppiaggio che ha ricevuto il premio Alberto Lupo 2024, nonché tra i protagonisti dell’ultima notte degli Oscar, avendo curato le voci e i dialoghi italiani de La società della neve di Juan Antonio Bayona, candidato agli Academy Awards come miglior film e remake spagnolo di Alive – Sopravvissuti, di cui trent’anni fa lo stesso Chevalier aveva doppiato il protagonista.

E non finisce qui, in quanto non solo Roberto Chevalier ha prestato la propria voce a David Bowie in Moonage Daydream, ma vanta oltre quattromila ore di prodotti televisivi e oltre quattrocento film – tra cui Moulin Rouge e The guardian – di cui ha diretto il doppiaggio