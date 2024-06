Smile 2, il trailer e cosa sapere su sequel horror

Cinema

Da L'Esorcista a Suspiria, da Alien a Shining, da Halloween a Talk To me, ecco alcune scene terrificanti, tra celebri “jump scare scene” e no. Immagini difficili da dimenticare

Talk to me, opera prima dei celebrati youtuber australiani Danny e Michael Philippou è un perturbante, crudele viaggio alla scoperta di quanto sia difficile e terrificante essere adolescenti oggi. Tra le scene più spaventose del film c'è la sequenza in cui il personaggio di Mia ha una visione riguardate le torture inflitte all'anima del giovane Riley da parte di alcuni demoni. Un must del genere horror