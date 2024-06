Inside Out 2, una nuova clip del film Disney

Stella Musy, Paolo Marchese, Melina Martello, Daniele Giuliani e Veronica Puccio torneranno per doppiare Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto. Nel cast anche Pilar Fogliati, Deva Cassel, Marta Filippi e Federico Cesari per Ansia, Ennui, Invidia e Imbarazzo. Inoltre, presenti Sara Ciocca per Riley e Stash per Lance Slashblade

Il canale YouTube di Disney Italia ha diffuso una nuova clip di Inside Out 2 ( FOTO ), il film d’animazione in arrivo nelle sale cinematografiche tra poche settimane, più precisamente mercoledì 19 giugno .

inside out 2, la nuova clip

Cresce la curiosità per Inside Out 2, il sequel del film campione di incassi uscito nel 2015. A quasi dieci anni di distanza dal primo titolo, il pubblico farà un nuovo viaggio nella mente di Riley, non più una bambina, ma un’adolescente alle prese con nuove sfide. Disney Italia ha distribuito una clip della pellicola che potrà contare sul ritorno di Stella Musy, Paolo Marchese, Melina Martello, Daniele Giuliani e Veronica Puccio come doppiatori di Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto.

Inside Out 2 introdurrà anche ben quattro nuovi protagonisti: Ansia, Ennui, Invidia e Imbarazzo, rispettivamente doppiati da Pilar Fogliati, Deva Cassel, Marta Filippi e Federico Cesari. Nel cast anche Sara Ciocca per Riley e Stash protagonista di un cameo come doppiatore di Lance Slashblade.