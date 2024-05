Addio a Gaetano Di Vaio, attore e produttore di Gomorra. Aveva 56 anni

E' morto l'attore e produttore cinematografico Gaetano Di Vaio. Era stato vittima di un incidente stradale nella notte dello scorso 16 maggio a Qualiano, in provincia di Napoli. L'uomo, per cause in corso di verifica da parte dei carabinieri, è rovinosamente sbattuto e caduto sull'asfalto, causandosi lesioni gravissime. Le condizioni dell'attore, produttore e regista napoletano divenuto famoso per le prime stagioni della serie televisiva di Sky "Gomorra", ispirata al bestseller di Roberto Saviano, in cui interpretava "Baroncino", fedelissimo del clan Savastano di Secondigliano.

Dalla gavetta al successo

Nato a Napoli nel 1968, Di Vaio ha vissuto un'infanzia difficile segnata dalla povertà e dalla violenza. Un passato tormentato che lo ha reso l'uomo e l'artista che era, infondendo nelle sue opere una profondità e una sincerità rare. Dopo un periodo trascorso in carcere, Di Vaio ha trovato la sua redenzione nel cinema. Esordisce come attore nella compagnia "I ragazzi del Bronx Napoletano" di Peppe Lanzetta, per poi affermarsi come regista, sceneggiatore e produttore. Di Vaio è stato infatti dietro i lavori di film come "Napoli Napoli Napoli" di Abel Ferrara (2009), pellicola per la quale firmò anche il soggetto e la sceneggiatura, "Là bas - Educazione criminale" del regista Guido Lombardi (2011), "Take five" dello stesso Lombardi che lo aveva visto anche nel ruolo di attore (2013), "Ritratti abusivi" di Romano Montesarchio (2013). L'ultimo film da lui prodotto è stato "Per amor vostro" per la regia di Beppe Gaudino (2015) con Valeria Golino in gara a Venezia, Veleno con Luisa Ranieri film di Diego Olivares presentato sempre alla Mostra del Cinema di Venezia.