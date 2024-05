ADAGIO, il film di Stefano Sollima in prima tv su Sky e NOW

Presentato in concorso all’80. Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e vincitore del David di Donatello 2024 per il Miglior Compositore consegnato ai Subsonica, il film di Sollima in prima TV su Sky Cinema e NOW arriva in prima tv su Sky e NOW lunedì 13 maggio alle 21.15. Nel cast capitanato da Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini

Arriva in prima TV su Sky il nuovo film di Stefano Sollima ADAGIO, in onda lunedì 13 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Suspense), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

una crime story ambientata a Roma con un cast straordinario

Presentato in concorso all’80. Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e vincitore del David di Donatello 2024 per il Miglior Compositore consegnato ai Subsonica, ADAGIO di Stefano Sollima è una crime story ambientata a Roma con un cast straordinario capitanato da Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini, e con Gianmarco Franchini, Francesco Di Leva, Lorenzo Adorni e Silvia Salvatori. Soggetto e sceneggiatura sono firmati da Stefano Bises e Stefano Sollima. Il film è una produzione The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, Vision Distribution, società del gruppo Sky e Alterego.