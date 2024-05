Festa della mamma, la clip di Disney Italia per la giornata. VIDEO

Approfondimenti

Sono tantissime le serie in cui appaiono mamme che sono ormai entrate nell’immaginario e nei cuori del pubblico. Da quella amica dei propri figli alla snob come la Lily Van Der Woodsen di 'Gossip Girl', fino alla protettiva e conservatrice Mary Cooper di “The Big Bang Theory”: ecco alcune delle figure materne più famose del piccolo schermo

La Festa della mamma è la giusta occasione per ricordare e celebrare alcune delle madri più iconiche delle serie tv . Una delle più famose è Lorelai Gilmore di “ Gilmore girls” ("Una mamma per amica", interpretata da Lauren Graham), una donna giovane e grande amica della figlia Rory

Premurosa, dolce e super cattolica è invece Mary Cooper , la simpaticissima madre di Sheldon in “ The Big Bang Theory ” (interpretata da Laurie Metcalf)

Nell’elenco non si può non citare Marge Simpson dei “The Simpson”, moglie di Homer e mamma di Bart, Lisa e Maggie