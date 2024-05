La star di Grease Susan Buckner è morta a 72 anni

L'attrice statunitense ha recitato nell'iconico musical nei panni della cheerleader Patty Simcox. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua famiglia con un comunicato

Susan Buckner, attrice statunitense nota per aver partecipato al film Grease, è morta a Miami lo scorso 2 maggio all'età di settantadue anni.

La notizia della scomparsa della star hollywoodiana si è diffusa con qualche giorno di ritardo per mezzo dei familiari che hanno fornito alla stampa, agli addetti ai lavori e ai fan i dettagli dell'accaduto. Nel comunicato non sono state rivelate la cause della morte, la dichiarazione riferisce solo che l'attrice si è spenta pacificamente, circondata dai suoi cari.

La carriera: Grease, un horror poi il ritiro Susan Buckner, che da giovanissima partecipò al musical Grease, è stata una delle artefici del successo della pellicola che nei tardi anni Settanta fece diventare John Travolta e Olivia Newton-John delle star planetarie.

Nel cult di Randal Kleiser Buckner era Patty Simcox, la cheerleader della Ryder High che coinvolge nelle attività scolastiche la giovane protagonista Sandy prima della decisione di quest'ultima di unirsi alle Pink Ladies.

Quello di Patty Simcox, una ragazza vivace completamente inserita nello spirito degli anni Cinquanta - l'epoca in cui è ambientato Grease - è stato il ruolo più popolare della bionda attrice di Seattle che nel corso della sua carriera ha preso parte a pochi altri progetti per il cinema e per la tv prima di allontanarsi dai riflettori per dedicarsi alla famiglia e ai figli nati dal matrimonio del 1979 con Michael Josephs, anche lui attivo nel mondo del cinema e della televisione come compositore musicale.

L'altro titolo della filmografia di Buckner è l'horror di Wes Craven Deadly Blessing, uscito in Italia nel 1981 col titolo Benedizione mortale. Per quella pellicola Susan Buckner divise il set con la star di Hollywood Sharon Stone che era agli inizi della sua carriera ma che aveva già lavorato con Woody Allen e Claude Lelouch. leggi anche Ian Gelder, Kevan Lannister ne Il Trono di spade, è morto a 74 anni

La figlia: “Era magica, mi mancherà ogni giorno” Due pellicole e poche partecipazioni ad alcune serie televisive in onda tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta (tra cui The Love Boat) compongono la storia professionale di Susan Buckner che ha continuato ad occuparsi di recitazione insegnando anche danza per i piccoli della sua comunità, come si legge nel comunicato nel quale si annuncia la sua morte.

“Oltre ai suoi contributi all'industria dell'intrattenimento, Susan sarà ricordata per la sua gentilezza, la sua generosità e l'impegno incrollabile a fare un impatto positivo nella vita degli altri", riferisce la famiglia. “Il suo spirito effervescente continuerà a ispirare generazioni di artisti e fan”.

Toccanti le parole della figlia Samantha Mansfield che ha aggiunto al comunicato qualche riga personale. “Era magica. Era la mia migliore amica. Mi mancherà ogni giorno. Sono stata fortunata ad avere una madre così luminosa e ora l'ho come un angelo”, parole toccanti dalla figlia dell'attrice che era anche nonna di tre nipoti.

Il pubblico della tv a stelle e strisce la ricorderà anche per le sue partecipazioni a varietà popolari del suo tempo, tra cui spiccano il The Mac Davis Show e l'iconico Sonny and Cher.