Vespertilio Awards, ecco tutte le nomination della terza edizione

Vespertilio Awards ha annunciato le cinquine che parteciperanno all’assegnazione dei premi nelle 21 categorie del concorso. I registi Brando De Sica con Mimì - Il prinicipe delle tenebre , Luna Gualano con La guerra del Tiburtino III e Andrea Niada con Home Education fanno il pieno. Sorpresa per The Complex Forms di Fabio D’Orta con 11 candidature. 10 candidature per The Garbage Man, 7 per l’opera prima di Ambra Principato, Hai mai avuto paura? Durante la cerimonia di premiazione del 25 maggio oltre a Claudio Simonetti anche Florinda Bolkan riceverà il premio alla carriera.