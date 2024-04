Il biopic drammatico Sulle ali della musica, diretto dalla regista olandese Maria Peters, racconta la storia vera di Antonia Brico (interpretata da Christianne de Bruijn), la prima donna riconosciuta come direttrice d’orchestra a livello internazionale . Il film, in onda stasera martedì 23 marzo alle ore 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, segue le vicende di Antonia che, ancora bambina, arriva con i genitori negli Stati Uniti dall’Olanda all’inizio del Novecento. Ha un sogno, diventare direttrice d’orchestra. In un mondo conservatore e maschilista, però, nessuno riconosce il talento di una donna. Antonia sfida allora tutto e tutti e cerca di essere ammessa alla Berlin Philarmonic Orchestra. Dopo aver esaudito il suo sogno, però, il suo grande amore Frank Thomsen (interpretato da Benjamin Wainwright), la mette di fronte ad una scelta difficile: scegliere tra l’amore e la carriera. Il cast del film uscito nel 2018 schiera, tra gli altri, Seumas F. Sargent. Scott Turner Schofield, Annette Malherbe e Raymond Thiry.

LA STORIA VERA DI ANTONIA BRICO

Nata a Rotterdam il 26 giugno 1902 da una ragazza madre e cresciuta dai genitori adottivi con i quali è emigrata in California all’età di 6 anni, la precoce pianista Antonia Brico ha studiato musica all’Università di Berkeley, dove ha lavorato come assistente del direttore della San Francisco Opera. Nel 1927 ha intrapreso gli studi alla Universität der Künste di Berlino, dove ha ottenuto un master in direzione d’orchestra. Nel 1930 ha debuttato come direttrice d’orchestra con la Berliner Philharmoniker. Ha poi lavorato con la San Francisco Symphony e con la Philarmoniker Hamburg. Nel 1938 è diventata la prima donna a dirigere la New York Philarmonic, seguita nel 1939 dalla Federal Orchestra. A Denver, dove si è stabilita dal 1942, ha fondato la Women Strings Ensemble e ha alternato le lezioni di pianoforte e di direzione d’orchestra alla presenza come direttrice ospite nelle orchestre di tutto il mondo. Nel 1974 una sua alunna, la celebre pianista Judy Collins, ha fornito una consulenza per il documentario Antonia: A Portrait of a Woman, diretto da Jill Goodmillow.