Il Maritozzo, la trama del film

Figlia di un sarto ebreo (Fabrizio Sabatucci), Eva (Martina Sissi Palladini) è costretta a passare il posto di blocco fascista al fine di effettuare una consegna per suo padre a casa di Antonio Ruggero (Bruno Bilotta), genitore del suo amante Andrea (Danilo D’Agostino). Succube di suo padre e di sua madre (Francesca Rettondini), Andrea, pur provando un sentimento per Eva, rimane incastrato in un limbo da cui non riesce ad uscire. Così Eva incontra Saverio (Paolo Conticini), militare repubblichino che proverà per lei un sentimento fulmineo. Sarà lui a fare di tutto per cercare di salvare la ragazza dalle incombenti barbarie naziste.