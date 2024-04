Dagli Stati Generali in Sicilia un Manifesto per fare cinema

Un Manifesto del far cinema in Italia e, di conseguenza, in Sicilia: è uno degli obiettivi che si pone la tre giorni degli Stati Generali del Cinema convocati dal 12 al 14 aprile al Castello Maniace di Siracusa, sull'isola di Ortigia. Dal tax credit al cineturismo fino all'internazionalizzazione, i focus degli incontri serviranno ad alimentare un osservatorio su dinamiche e prospettive del sistema audiovisivo. Promossi e organizzati dalla Regione Siciliana in collaborazione con il Ministero del Turismo ed Enit, sono stati "fortemente voluti per il ruolo nodale" che l'audiovisivo riveste nell'economia culturale e artistica dell'Isola, importanza evidenziata e sostenuta dal presidente della Regione Renato Schifani e dall'assessore regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo Elvira Amata. "Investire nel settore audiovisivo - dichiara Schifani - significa rendere la nostra Isola sempre più presente sui palcoscenici internazionali con notevoli ricadute in termini economici e di immagine". Saranno - spiega l'assessora Amata in occasione della presentazione a Roma - tre giorni di dibattiti, talk e tavole rotonde, con oltre 200 autorevoli rappresentanti di tutto il settore del cinema italiano: registi, produttori, attori, sceneggiatori, distributori, critici e altre figure chiave nell'ambito della formazione professionale.



In questa cornice ci sarà una finestra sul "Verticale Turismo e Cinema". I dati relativi agli ultimi 9 anni testimoniano che le produzioni determinano nell'Isola una spesa pari ad oltre il 300% dei contributi concessi dalla Regione. Tra il 2021 e il 2023, con l'erogazione dei contributi alle produzioni cinematografiche, la Regione Siciliana ha cofinanziato oltre 100 progetti tra lungometraggi, film/serie tv, documentari e cortometraggi: una strada che la Sicilia intende confermare. "Per il 2024 - spiega Amata - è stato infatti già pubblicato online il nuovo bando. Chi decide di "girare" in Sicilia potrà anche usufruire di figure specializzate mentre la Regione Siciliana, tramite il Centro sperimentale di cinematografia di Palermo, ha realizzato la nuova Location Guide, uno strumento multimediale altamente professionale al servizio di tutte le produzioni che intendono investire nell'Isola, una mappa di 350 luoghi che rappresentano set ideali. Un archivio che la Sicilia Film Commission potrà mettere a disposizione di chi è interessato a scoprire le opportunità offerte in termini di location cinematografiche, dalle località più note e frequentate a quelle più insolite e meno conosciute.