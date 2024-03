The Sims diventa film, arriva l’adattamento prodotto da Margot Robbie

La diva di Hollywood protagonista di Barbie sta realizzando un film sul videogame. Ricordiamo che del film dedicato alla bambola Mattel lei non era “solo” l’interprete principale ma figurava anche tra i produttori. LuckyChap e Vertigo Entertainment si stanno unendo per pubblicare un adattamento cinematografico del famoso gioco videoludico di simulazione di vita

La diva di Hollywood protagonista di Barbie sta realizzando un film sul videogame. Ricordiamo che del film dedicato alla bambola Mattel lei non era “solo” l’interprete principale ma figurava anche tra i produttori. LuckyChap e Vertigo Entertainment si stanno unendo per pubblicare un adattamento cinematografico del famoso gioco videoludico di simulazione di vita.



Dopo il successo di Barbie, la casa di produzione di Margot Robbie, Tom Ackerley, Josey McNamara e Sophia Kerr, LuckyChap, si unisce ora a Roy Lee e Miri Yoon di Vertigo Entertainment per pubblicare un adattamento cinematografico del gioco amato, secondo quanto riportano i magazine americani Variety e The Hollywood Reporter, ripresi da quelli di tutto il mondo.

La regista di Loki, Kate Herron, è a bordo per lavorare al progetto e scriverà anche la sceneggiatura, insieme a Briony Redman, secondo le fonti dei sopracitati magazine statunitensi.

Questo non è l'unico progetto di videogiochi su cui Kate Herron sta lavorando: la cineasta, infatti, è pronta a dirigere un episodio della seconda stagione imminente di The Last of Us, anch’esso un titolo televisivo che arriva dal mondo dei videogame.