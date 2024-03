The Flash, il film con Ezra Miller in prima tv su Sky Cinema

Lunedì 18 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW arriva il film diretto da Andy Muschietti. Con Michael Keaton, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Jeremy Irons e Antje Traue

Dall’Universo DC, arriva in prima TV su Sky The Flash, con Ezra Miller che torna nei panni di Barry Allen nel primo stand alone cinematografico del Supereroe lunedì 18 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – DC Superheroes), in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Il cast Diretto da Andy Muschietti (It), fanno parte del cast anche l'astro nascente Sasha Calle, Michael Shannon (Bullet Train, Batman v Superman: Dawn of Justice), Ron Livingston (L’evocazione - The Conjuring), Maribel Verdú (Elite), Kiersey Clemons (Zack Snyder's Justice League), Antje Traue (L’uomo d’acciaio), Michael Keaton (Spider-Man: Homecoming, Batman) e Ben Affleck (Batman V Superman: Dawn Of Justice).

SINOSSI In The Flash i mondi si scontrano quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi. L’unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un kryptoniano imprigionato.... malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza per Barry è correre per la sua vita. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente a resettare l'universo? leggi anche The Flash, un supereroe diviso in due. La recensione del film

SKY CINEMA COLLECTION – DC SUPERHEROES

Da sabato 16 a domenica 24 marzo, Sky propone una collezione interamente dedicata all’universo DC Comics con i film che vedono protagonisti gli eroi più amati, come Batman e Superman, e i loro antagonisti. Tra i 23 titoli, da non perdere: il secondo cinecomic sul supereroe DC, interpretato da Zachary Levi, Shazam! Furia degli dei con Helen Mirren; i sette film dedicati all’Uomo Pipistrello, ovvero i due diretti da Tim Burton (Batman, Batman - Il ritorno) con Michael Keaton, i due diretti da Joel Schumacher (Batman Forever, Batman & Robin) e i tre capitoli firmati Christopher Nolan (Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro, Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno); inoltre i primi due film che hanno visto Christopher Reeve nei panni dell’Uomo d’Acciaio, Superman e Superman II, oltre alla versione di Bryan Singer Superman Returns con Brandon Routh, Kate Bosworth e Kevin Spacey; il film di Zack Snyder Batman V Superman: Dawn of Justice, in cui Ben Affleck e Henry Cavill interpretano i due supereroi della DC Comics e dove viene introdotto il personaggio di Flash interpretato da Ezra Miller. Ma ciò che alimenta l’universo DC Comics sono anche gli antagonisti dei supereroi che hanno dato vita a film stand-alone, come Black Adam, in cui Dwayne Johnson guida un cast di fa parte anche Pierce Brosnan, e l’action sulla squadra di supercriminali Suicide Squad con Jared Leto, Will Smith e Margot Robbie.