Primadonna, il ritratto di una pioniera dei diritti delle donne

In occasione della Giornata internazionale della donna arriva in prima TV su Sky PRIMADONNA, il film vincitore del concorso Panorama Italia ad Alice nella Città 2022, opera prima della giovane regista Marta Savina. La pellicola racconta una storia di coraggio ed emancipazione e, nonostante sia ambientata negli anni Sessanta del secolo scorso, tocca temi ancora del tutto attuali, come la privazione della libertà femminile e il diritto all’autodeterminazione. In una Sicilia arcaica e legata alle tradizioni, che la regista ha vissuto in prima persona, prendono vita personaggi profondamente legati al territorio selvaggio e impervio dei Monti Nebrodi, dove i paesi conservano ancora un sapore fuori dal tempo, e proprio questa dimensione di “atemporalità” infonde al film la forza di parlare al pubblico contemporaneo.