Il Festival, divenuto negli anni vero e proprio punto di riferimento per il cinema iberoamericano, prevede: le due sezioni principali Nueva Ola del cine español e Nueva Ola Latinoamericana , dedicate alle migliori novità del cinema spagnolo e d'oltreoceano inedito in Italia, in concorso per il Premio del Pubblico ; la sezione non competitiva Perlas , dedicata ai migliori film della stagione; la sezione Clásicos , che ogni anno omaggia il grande cinema del passato; il Premio IILA-Cinema , dedicato ai giovani talenti del cinema centro-sudamericano.

Per la Nueva Ola Latinoamericana, invece, ci sarà in anteprima l’acclamato mystery-drama peruviano Yana-Wara, opera postuma di Óscar Catacora, conclusa dal fratello Tito Catacora, che prosegue il percorso del precedente film Wiñaypacha (Óscar Catacora, 2017). L’opera, infatti, utilizza il dramma e il gioco di generi per mettere in scena la visione di un mondo sconosciuto e mistico: quello aymara, per cui l’intero film è recitato nell’antica lingua indigena aymara.

Non solo. Il 17 maggio, per celebrare la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, verrà presentato l’acclamato e pluripremiato Te estoy amando locamente di Alejandro Marín, un film che ha segnato l’ultima stagione del cinema spagnolo e che racconta la tragica pagina storica del regime franchista, quando l’omosessualità era considerata un crimine. Nel cast: la celebre attrice Alba Flores, nota soprattutto per aver interpretato Nairobi ne La casa di carta; l’attrice e attivista Alex de la Croix; il cantante La Dani; Omar Banana.

Per la sezione Clásicos, invece, verrà proiettato il film di culto cubano Fresa y chocolate di Tomás Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tabío (1994), autentica pietra miliare del cinema LGBTIQ+. Un ritratto intimo e toccante di due uomini che vivono nella Cuba comunista e omofobica, che diviene parabola ancora oggi attualissima sulla discriminazione.