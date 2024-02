Prosciolto Michael Bay, non maltrattò piccioni sul set a Firenze

Il regista era stato accusato di maltrattamenti su animali per via di una scena del film Netflix girata nel capoluogo toscano

Michael Bay non ha maltrattato nessun piccione durante le riprese fiorentine del suo film per Netflix Six Underground. Il regista americano è stato prosciolto con “sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste”. A deciderlo è stato il giudice dell’udienza pre-dibattimentale del tribunale di Fiorenze Paolo De Meo. La notizia è stata riportata dal quotidiano locale La Nazione.

Piccioni contro l'auto in corsa I fatti contestati risalgono al 2018, quando Bay aveva girato a Firenze alcune scene di Six Underground. In particolare, a causare l’accusa da parte della pm Christine von Borries era stata la scena di un inseguimento in auto per le vie di Firenze nella quale circa 40 piccioni erano stati usati per creare un effetto scenico con il loro volo tra le vetture. Secondo la pm, gli animali vennero scagliati contro l’auto in corsa a forte velocità, ma per il giudice Bay non ha maltrattato gli animali, dal momento che “nessuno ha rinvenuto piccioni rimasti a terra” né risulta “un impatto tra l’auto e i pennuti”. leggi anche Michael Bay accusato a Firenze: piccioni contro auto in 6 Underground

"TUTTI I PICCIONI TORNATI A CASA SANI E SALVI" "Abbiamo dimostrato che tutti i piccioni, peraltro dotati di microchip, sono tornati sani dal loro proprietario, nessun esemplare ha subito lesioni, né ha perso nemmeno una piuma. Sul set c'erano anche un veterinario e la ditta fornitrice", ha spiegato l'avvocato Fabrizio Siggia difensore di Michael Bay, sottolineando che "il giudice ha riconosciuto che non sussiste reato" e che "sul set erano assicurate tutte le garanzie per tutelare gli animali durante le riprese".