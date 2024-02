Einstein e la bomba, tutto ciò che c'è da sapere

Albert Einstein, in qualche modo, è stato coinvolto nello sviliuppo della bomba atomica: chi ha visto Oppenheimer di Christopher Nolan lo sa. E, anche se è improbabile che abbia interagito con il padre dell'ordigno, lavorò gomito a gomito con alcuni dei leader più famigerati della storia. La racconta Einstein e la bomba, il docufilm arrivato su Netflix il 16 febbraio e subito balzato in cima alla classifica dei film più visti.

Un docufilm accurato

Einstein e la bomba utilizza trascrizioni audio e scritti dello stesso fisico teorico. Grazie alla produzione firmata BBC, Anthony Philipson ha avuto accesso ai filmati d'archivio per descrivere la storia con accuratezza storica. Che fosse un prodotto eccezionale, lo si intuiva già dal trailer. Nel filmato, Albert Einstein (Aidan McArdle) guarda con un'espressione imbronciata sul viso un filmato d'archivio della distruzione causata da un'esplosione. Successivamente, viene mostrato un Einstein che lavora frettolosamente ed enuncia con entusiasmo le sue teorie a un gruppo, per poi ammettere di aver commesso un grande errore. "La bomba era un prezzo che valeva la pena pagare per la pace?", si chiede.

La storia di Einstein e la bomba è proprio questa. Nel 1933 Albert Einstein, lo scienziato più famoso del mondo, è in fuga. Temendo per la sua vita, non ha altra scelta che abbandonare la madrepatria tedesca, mentre Hitler prende il potere e inizia la persecuzione sistematica della popolazione ebraica. Ma dove scompare dalla vista una celebrità globale? La risposta porta a una capanna di legno in un campo del Norfolk, e alla storia poco conosciuta del rifugio inglese di Einstein. Un momento e un luogo che segneranno un punto di svolta nella sua vita, tra Europa e Stati Uniti, tra pacifismo e aggressione. Ma anche, e soprattutto, un momento che definirà il suo rapporto con la più potente di tutte le invenzioni: la bomba atomica. Il risultato? Un ritratto unico, penetrante e commovente di uno dei più grandi pensatori del XX secolo.