La bella estate, da stasera in prima tv su Sky e NOW

Arriva su Sky Cinema Due, in prima tv, il film di Laura Luchetti con Yile Yara Vianello, Deva Cassel, Nicolas Maupas, Alessandro Piavani, Adrien Dewitte, Cosima Centurioni, Gabriele Graham Gasco, Anna Bellato e Andrea Bosca. Appuntamento a stasera, sabato 17 febbraio alle 21.15 in prima tv su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand