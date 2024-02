La rosa dell'Istria, il cast del film

Lunedì 5 febbraio, in prima serata, arriva La rosa dell'Istria. Il film, tratto dal romanzo di Graziella Fiorentin Chi ha paura dell'uomo nero?, racconta le vicissitudini degli esuli italiani dell'Istria e della Dalmazia.

La rosa dell'Istria, la trama

Al centro della trama di La rosa dell'Istria troviamo la diciottenne Maddalena Braico, che sogna di diventare pittrice ma è costretta ad accantonare i suoi sogni. La sua vita viene infatti travolta dalla II Guerra Mondiale. I partigiani titini costringono lei e la sua famiglia a lasciare Canfanaro, il paesino dell'Istria in cui vivono. Il fratello Niccolò è ferito, e tutti si rifugiano in Friuli dallo zio Giorgio. Antonio, papà di Maddalena e medico di professione, si trova costretto a fare lavori poco qualificati per guadagnare qualcosa, mentre lei viene bullizzata per via delle sue origini istriane. L'unico conforto le arriva da Leo, appassionato d'arte come lei. A lui, le sue origini sembrano non importare. Ma, un secondo trasferimento, mette fine a tutto. Ancora una volta. Maddalena dimentica nuovamente i suoi sogni, e segue la famiglia. Per poi ritrovare Leo alla fine della guerra, quando ormai non ci sperava più. Così, dovrà scegliere: seguire i sogni (e l'amore), o non scontentare il padre tradizionalista?