Tim Burton dirigerà il remake di Attack of the 50 Foot Woman

Il fantascientifico Attack of the 50 Foot Woman è uscito negli Stati Uniti nel 1958, ed è inedito in italiano. Giudicato tra i film peggiori mai fatti, soprattutto per via dei trucchi e dei particolari in cartapesta della gigantessa, è considerato a suo modo un cult. Tanto che, presto, Tim Burton lo farà rivivere.

Un remake "misterioso"

Tim Burton lavorerà su una sceneggiatura di Attack of the 50 Foot Woman scritta da Gillian Flynn. Dirigerà dunque il remake del film, che racconta la storia horror-fantascientifica di una ricca casalinga che diventa un gigantessa dopo un incontro con gli alieni, e si vendica così del marito traditore. Non è chiaro, al momento, se il nuovo film della coppia (lavorativa) Burtun-Flynn seguirà la trama originale. Con ogni probabilità, il budget sarà ben più alto degli 88mila dollari con cui fu realizzato il classico di fine anni Cinquanta.

Il progetto conferma peraltro la reunion tra Tim Burton e Warner Bros., già insieme per il sequel di Beetlejuice (in arrivo il 6 settembre 2024). Flynn, attualmente, sta invece lavorando all'adattamento di Dark Places, che diventerà una miniserie per HBO.