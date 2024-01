Il SuperCiak d'oro a Cortellesi, Garrone personaggio internazionale

L’attrice, sceneggiatrice e regista è la vincitrice del prestigioso riconoscimento, consegnatole per “C’è ancora domani”, un film che "ha saputo coinvolgere e stupire, affascinare e far riflettere, rilanciando il nostro cinema grazie agli oltre 5 milioni di spettatori raccolti e andando oltre la pura fruizione per divenire un tema di discussione e condivisione”, si legge nelle motivazioni. E il suo collega è stato premiato per un altro importante titolo che rende grande il cinema nostrano: “Io capitano”



Paola Cortellesi aggiunge una nuova onorificenza alle tante che sta guadagnando grazie al suo film dei record, l’apprezzatissimo C’è ancora domani. L’attrice, sceneggiatrice e, da adesso, anche regista italiana, qui al suo esordio con la pellicola che ha entusiasmato enormemente sia il pubblico che la critica, è la vincitrice del SuperCiak d'oro 2023 del Cinema italiano, il premio simbolo dei Ciak d'oro del pubblico.







Supeciak d'oro per Paola Cortellesi Si tratta di un prestigioso riconoscimento che le è stato consegnato lo scorso 20 gennaio presso Palazzo Colonna, a Roma, in occasione della 38esima edizione del SuperCiak d'oro. Il riconoscimento arriva per il soggetto, la sceneggiatura, l'interpretazione e la regia di un film che "ha saputo coinvolgere e stupire, affascinare e fare riflettere, rilanciando il nostro cinema grazie agli oltre cinque milioni di spettatori raccolti - primo incasso del 2023 nel nostro Paese - e andando oltre la pura fruizione per divenire un tema di discussione e condivisione grazie alla capacità di illuminare con originalità, misura, creatività, che in alcuni momenti diventa poesia, un tema chiave della convivenza civile come i rapporti tra i generi e la violenza domestica”, si legge nelle motivazioni del premio.





“C’è ancora domani unisce originalità di scrittura a una regia matura, innovativa, e a intuizioni artistiche e prove di recitazione di livello assoluto, evidenziando la straordinaria levatura e sensibilità creativa di Paola Cortellesi”, prosegue la motivazione della premiazione. approfondimento Ciak d' Oro 2023, al via le votazioni dei migliori film italiani

Matteo Garrone eletto Personaggio internazionale dell'anno del Cinema italiano

Anche il collega di Cortellesi, il regista Matteo Garrone, è stato premiato. Al cineasta autore della pellicola Io capitano è andato infatti il Ciak d'oro come Personaggio internazionale dell'anno del Cinema italiano.

Il motivo di questo importante riconoscimento è il seguente: “Per essere riuscito con Io capitano - un film straordinario per linguaggio, storia, tematica, codici visivi, affidato a due sconosciuti esordienti africani nel ruolo di protagonisti e su uno dei temi sensibili e divisivi del dibattito politico e culturale non solo dell'Occidente - a ottenere tre grandi risultati: il primo è un plauso unanime e un forte successo di pubblico in tutto il mondo, fino alla nomination ai Golden Globes, oltre che il Leone a Venezia per la regia e la nomination per Io capitano come rappresentante del nostro cinema nella corsa agli Oscar”, si legge nella motivazione ufficiale.

approfondimento Oscar, Io Capitano di Garrone in shortlist 15 migliori film stranieri

Garrone ha contribuito al "rilancio per la percezione internazionale del cinema italiano"

“Il secondo motivo del premio a Garrone è un grande rilancio per la percezione internazionale della capacità del nostro Paese di creare arte cinematografica innovativa e originale”, si legge nelle motivazioni della premiazione. Last but non least, anzi (dato che viene specificato essere il motivo più importante), c’è la terza ragione che ha portato a eleggere Matteo Garrone come Personaggio internazionale dell'anno del Cinema italiano. Eccolo: “Il terzo (e più importante) è aver contribuito a un dibattito lacerante - e spesso mortificante per gli argomenti proposti - su uno dei grandi temi del nostro tempo, offrendo un punto di vista di verità in grado di aiutare la riflessione, ricordando l'importanza che sempre devono avere i principi di umanità e civiltà”, concludono gli organizzatori nella dichiarazione ufficiale del SuperCiak d'oro 2023. approfondimento Oscar 2024, 12 film italiani in lizza per la candidatura: ecco quali