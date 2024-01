Addio a Peter Crombie, l'attore di Seinfeld aveva 71 anni

Ad annunciare la morte dell'attore noto per il suo ruolo di stalker nella serie tv ‘Seinfeld’, la sua ex moglie Nadine Kijner. Il post su Instagram con le foto ricordo del loro matrimonio

"E' con grande choc e immensa tristezza che condivido la morte del mio ex marito. Grazie per i meravigliosi ricordi e per essere stato un uomo così buono": è con queste parole che l'ex moglie dell'attore, Nadine Kijner, rende noto l'annuncio della scomparsa di Peter Crombie. Il celebre protagonista della serie tv Seinfeld, si è spento all'età di 71 anni, in seguito a una breve malattia.

L'attore americano, classe 1952, e celebre per aver vestito i panni dello stalker 'Crazy' Joe Davola nella quarta stagione della serie tv Seinfeld, è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari, mercoledì 10 gennaio. E' l'ex moglie con parole di profondo affetto e stima a darne il triste annuncio sul suo profilo Instagram.

Nella sua carriera Peter Crombie ha recitato in Nato il 4 luglio, Ore disperate, The Doors, Sol Levante, Il fluido che uccide, Assassini nati - Natural Born Killers, Safe e Seven. Tra i vari personaggi interpretati dall'attore, ricordiamo: Frankenstein nella serie House of Frankenstein. Crombie ha poi recitato sul piccolo schermo, da Quando si ama a Un detective in gamba, da Così gira il mondo a Spencer, da Un detective in corsia ad Avvocati a Los Angeles, a Walker Texas Ranger.