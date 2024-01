E' morto il regista catalano Ventura Pons, aveva 78 anni

È morto a Barcellona Ventura Pons, apprezzato regista catalano, all'età di 78 anni: lo hanno reso noto sui social istituzioni come l'Accademia del cinema spagnola e confermato media iberici. In una nota, l'Accademia del cinema ha ricordato che Ventura Pons, regista di circa una trentina di film, è stato nominato quattro volte in carriera al premio Goya al miglior adattamento, con i lavori El perquè de tot plegat, Actrius, Anita no perd el tren e Barcelona (un mapa) ed è anche stato vicepresidente dell'istituzione stessa. "È stato punto di riferimento di molte generazioni per il suo talento, la sua sensibilità e la sua capacità di entrare in contatto con il pubblico", ha aggiunto l'Accademia del cinema catalano. Diventato una delle icone del cinema di tematica Lgtbi+ spagnolo, in Italia Ventura Pons ha partecipato in passato ad alcuni festival, come la Festa del Cinema di Roma (2007) e il Torino Gtlb Film Festival (2009, 2014).