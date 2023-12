Attori, firmato il primo contratto nazionale

Il Ccnl è stato siglato dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali. Nel contratto appena firmato si prevede come illegittime le estrazioni di parti di recitazione o di campionamento dell'immagine o della voce degli interpreti per sviluppare o addestrare algoritmi di intelligenza artificiale

Il contratto, oltre alle organizzazioni confederali di settore di Cgil, Cisl e Uil e dei datori di lavoro, Anica, Apa e Ape, ha visto sedere al tavolo della trattativa anche una delegazione di attori. Tra loro Fabrizio Gifuni, Vittoria Puccini, Pietro Sermonti e soprattutto Giulio Scarpati, il primo ad impegnarsi per proseguire la battaglia per un contratto collettivo, lanciata da Gian Maria Volonté.

Come per il contratto dei doppiatori, firmato pochi giorni fa, viene regolato l’utilizzo dell'intelligenza artificiale. Si prevede infatti che, fatte salve le esigenze di post produzione o di montaggio, sono considerate illegittime le estrazioni di parti di recitazione o di campionamento dell'immagine o della voce degli interpreti per sviluppare o addestrare algoritmi di intelligenza artificiale. Nel contratto si prevede inoltre la promozione delle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere (anche attraverso l’utilizzo dell’intimacy coordinator) e si afferma la non discriminazione per le persone LGBTQ +, lo sviluppo di un sistema assicurativo a sostegno della previdenza e sanitario e infine viene sancita la rappresentanza sindacale, con un protocollo specifico di filiera da attuarsi entro il 1 marzo 2024.