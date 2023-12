Hollywood, attori ratificano accordo con gli Studios

Cinema

Sciopero Hollywood, ecco gli attori famosi che si sono esposti di più

Continua la mobilitazione, che si è andata ad aggiungere a quella degli sceneggiatori. Per protestare contro il mancato accordo sul nuovo contratto di lavoro, nei giorni scorsi sono state organizzate diverse manifestazioni a Los Angeles e New York. Molti attori famosi stanno supportando la protesta, scendendo in strada o esponendosi con dichiarazioni: ecco chi sono i più attivi

Tra i nomi che guidano la protesta c’è Fran Drescher, presidente del sindacato degli attori SAG-AFTRA. L’ex protagonista della sitcom La Tata ha tenuto il discorso con cui è stato proclamato lo sciopero e poi ha manifestato davanti al quartier generale di Netflix, a Los Angeles