Premio David Rivelazioni Italiane, i vincitori della prima edizione

Cinema

Da Le Otto Montagne, vincitore come miglior film e visibile dal 15 maggio, a Il Cerchio, premiato nella categoria documentari e visibile su Sky Documentaries, scopriamo i titoli che hanno trionfato ai David disponibili su Sky e Now

Dal 15 maggio alle 21.15 in arrivo su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K e in streaming su NOW il vincitore del David di Donatello per il Miglior Film LE OTTO MONTAGNE, per la regia di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh, con Alessandro Borghi e Luca Marinelli