Papà scatenato, da stasera in prima tv il film con Robert De Niro

Cinema

Robert De Niro, gli 80 anni dell’attore attraverso i suoi personaggi

È uno dei migliori interpreti del cinema mondiale e alcuni dei ruoli che ha ricoperto sono entrati nella storia della filmografia, così come alcune sue espressioni. Il sodalizio con Martin Scorsese ha sicuramente contribuito a mettere in risalto il talento di De Niro, ma sono da citare anche le collaborazioni con altri registi come Sergio Leone e Brian De Palma. Da John Civello a Jack LaMotta, i personaggi dell’attore assolutamente da conoscere (a cura di Stefania Bernardini)

Robert De Niro compie 80 anni e continua a mettersi alla prova con pellicole di primo livello. Nato il 17 agosto del 1943, nel corso della sua carriera l’attore ha contribuito a far diventare iconici alcuni personaggi come il John Civello di Mean Streets o l’affascinante psicopatico tassista Travis Bickle di Taxi Driver. Festeggiamo l’interprete da premio Oscar con alcuni dei suoi ruoli memorabili e assolutamente da conoscere

John Civello in Mean Streets - Il film segna l’inizio di un proficuo sodalizio con Martin Scorsese. Nel 1973 il regista è appena trentenne e con il suo terzo film conquista l’attenzione del pubblico grazie anche all’impressionante performance dell’attore coetaneo. De Niro presta il volto a John Civello, detto Johnny Boy, un piccolo truffatore che, con i suoi modi bruschi e la sua personalità irruenta, trascinerà l'amico fraterno Charlie Cappa in una spirale di violenza