Sky Cinema Christmas, un intero canale dedicato

Dal 1° al 31 dicembre (alla posizione 303), arriva SKY CINEMA CHRISTMAS. Oltre 50 titoli natalizi, tra questi la prima tv LO SCHIACCIANOCI e IL FLAUTO MAGICO con la voce della youtuber Charlotte M

Per vivere al massimo lo spirito del Natale, su Sky arriva SKY CINEMA CHRISTMAS, un canale dedicato alla magia delle feste, disponibile dal 1° al 31 dicembre (alla posizione 303), con più di cinquanta film di tutti i generi e per tutta la famiglia. Tra i titoli che arricchiranno la programmazione, si parte con la prima tv Lo Schiaccianoci e il flauto magico,, grande classico natalizio in una nuova versione animata, sabato 2 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Christmas, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Sulle note delle famose sinfonie di Pëtr Il'ič Čajkovskij, Vikor Glukhusin dirige la fiaba natalizia in cui si animano i personaggi della giovane Marie, della bambola incantata Schiaccianoci, dei magici giocattoli Becco Rosso e Ricciolo, della regina del regno dei topi Rodenthia e di suo figlio Philipp, a capo delle guardie del palazzo reale. A prestare la voce a Marie sarà la youtuber e autrice di romanzi Charlotte M.



LO schiaccianoci e il flauto magico, la trama del film È passato un anno da quando il padre di Marie, 17 anni, è morto. È l'ultimo dell'anno e Marie spera in un miracolo: che la vita prenda una svolta per il meglio. Sfortunatamente, ha una sorpresa molto spiacevole, scopre che, per poter mantenere la casa dove vive con sua madre, è costretta a sposare contro la sua volontà il rivoltante usuraio Mr. Ratter. Come pegno la madre dà a Marie una bambola di nome Schiaccianoci. Sconvolta e disperata, Marie esprime un desiderio: darebbe qualsiasi cosa solo per essere di nuovo piccola e spensierata. Succede il miracolo: Mary diventa piccola come i suoi giocattoli d'infanzia, che prendono vita. Lo Schiaccianoci si rivela essere un principe di nome George, vittima di un incantesimo. Marie, George e i loro amici giocattolo viaggiano nella magica Terra dei Fiori con la missione di salvare il mondo dalle persone ratto. approfondimento I 40 migliori film di Natale di tutti i tempi secondo Variety. FOTO

Le prime visioni La programmazione di Sky Cinema Christmas proseguirà con altre prime visioni come I PEGGIORI GIORNI (lunedì 4 dicembre ore 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Christmas), la celebre commedia sequel de I MIGLIORI GIORNI (anch’esso disponibile sul canale) e l’action-comedy UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA (giovedì 14 dicembre ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Christmas), con protagonista un sorprendente quanto inedito Babbo Natale. Inoltre, la magia del Natale sarà protagonista di DICKENS – L’UOMO CHE INVENTÒ IL NATALE, il biopic dedicato allo scrittore inglese con Dan Stevens e Christopher Plummer; ELF l’allegra fiaba natalizia con Will Ferrell; LA BEFANA VIEN DI NOTTE la fanta-commedia di successo con Paola Cortellesi e Stefano Fresi. approfondimento I peggiori giorni, il cast del film. FOTO

I CLASSICI Non mancheranno grandi classici come SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI, uno dei più celebri musical di tutti i tempi, vincitore dell’Oscar® alla colonna sonora; il fiabesco musical da 2 Oscar® IL MAGO DI OZ con Judy Garland; l’intramontabile CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA con Gene Kelly e Debbie Reynold; il cult del cinema fantastico GREMLINS, diretto da Joe Dante e prodotto da Steven Spielberg; e WILLY WONKA E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO con Gene Wilder, da non perdere martedì 12 alle 21.15, preceduto da LA FABBRICA DI CIOCCOLATO con Johnny Depp diretto da Tim Burton, in concomitanza dell’uscita nelle sale del prequel WONKA, prevista per giovedì 14 dicembre. approfondimento Wonka, Timothée Chalamet e il cast del film sbarcano a Londra. FOTO

Le commedie E ancora, commedie romantiche ormai irrinunciabili durante le festività, come il magico SERENDIPITY – QUANDO L’AMORE È MAGIA con Kate Beckinsale e John Cusack; L’AMORE NON VA IN VACANZA con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black; l’immancabile commedia romantica di Richard Curtis LOVE ACTUALLY - L’AMORE DAVVERO con Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson, Colin Firth ed Emma Thompson; e il film corale di Garry Marshall CAPODANNO A NEW YORK con Sienna Miller, Josh Duhamel e Sarah Jessica Parker. L’allegria delle feste trova spazio nelle commedie italiane come il film campioni d’incasso LA BANDA DEI BABBI NATALE con tutta la simpatia di Aldo, Giovanni e Giacomo; IL PRIMO NATALE con Ficarra e Picone; INDOVINA CHI VIENE A NATALE? di Fausto Brizzi con Diego Abatantuono e Claudio Bisio; la commedia di Luca Miniero in cui la rappresentazione di un Presepe vivente scatena una serie di equivoci NON C’È PIÙ RELIGIONE con Alessandro Gassmann e Claudio Bisio; il film dagli autori di Boris, OGNI MALEDETTO NATALE con un cast di stelle italiane tra cui Alessandro Cattelan, Alessandra Mastronardi, Marco Giallini e Corrado Guzzanti; e la commedia di Paolo Genovese UNA FAMIGLIA PERFETTA con Sergio Castellitto, Claudia Gerini, Marco Giallini e Carolina Crescentini. Infine, spazio anche alle commedie “made in USA” come il grande classico di John Landis UNA POLTRONA PER DUE con Dan Aykroyd e Eddie Murphy; e i due sequel BAD MOMS 2: MAMME MOLTO PIÙ CATTIVE con Mila Kunis e Susan Sarandon e DADDY’S HOME 2 con Will Ferrell, Mark Wahlberg e Mel Gibson. approfondimento Film di Natale, come sono cambiati gli ex bambini protagonisti. FOTO

I film Sky Original Da non perdere i film natalizi targati Sky Original: gli italiani UN NATALE PER DUE con Enrico Brignano e Alessandro Gassmann e UN NATALE CON I FIOCCHI, con Gassmann questa volta insieme a Silvio Orlando; e gli inglesi A CHRISTMAS NUMBER ONE con Freida Pinto, l’emozionante biopic ROALD & BEATRIX – UN INCONTRO MAGICO e l’adattamento di un classico racconto gotico di Natale THE AMAZING MR BLUNDEN.