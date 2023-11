Naruto diventerà un film live action, secondo Variety

La rivista statunitense d'intrattenimento Variety ha dedicato un articolo ai dieci sceneggiatori da tenere d’occhio . Tra questi compare Tasha Hao , presentata come showrunner di una versione animata di Tomb Raider per Netflix e Legendary, produttrice esecutiva della serie animata Mighty Nein per Amazon e autrice del film Red Sonja e di un live action di Naruto prodotto da Lionsgate. La notizia dell’adattamento cinematografico dell’iconico manga di Masashi Kishimoto arriva a quasi dieci anni di distanza dal primo annuncio del 2015, quando Michael Gracey era stato indicato come possibile regista, e dopo il successo riscosso dall’adattamento del manga One Piece su Netflix.

COSA SAPPIAMO

Se il manga racconta la storia di Naruto Uzumaki, un giovane ninja che sogna di diventare un Hokage, capo e protettore del suo villaggio, il live action non rivela ancora trama, cast e altri dettagli. L'unica certezza è che per Hao il progetto rappresenta il sogno di una fan che diventa realtà. “Adattare personaggi iconici o proprietà intellettuali rende la scrittura più semplice, perché la passione per la scrittura è già lì” ha dichiarato la sceneggiatrice. “Sono già così ispirata da questi personaggi che è emozionante anche solo prendere parte al loro viaggio e provare a raccontare quella storia divertente in un modo che possa attrarre me come fan”.