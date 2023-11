Sorrentino, su Hollywood Authentic le prime foto sul set nuovo film

Sulla rivista Hollywood Authentic sono state pubblicate le foto esclusive scattate da Greg Williams sul set del nuovo film del regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Il film - ancora senza titolo - racconta, nelle parole del regista, "la vita di Partenope, che si chiama come la sua città, ma non è una sirena, né un mito". I ritratti in bianco e nero su Instagram

La rivista Hollywood Authentic rilascia le foto esclusive scattate da Greg Williams sul set del nuovo film del regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Il film - ancora senza titolo - racconta, nelle parole del regista, "la vita di Partenope, che si chiama come la sua città, ma non è una sirena, né un mito. Dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Dentro di lei, tutto il lunghissimo repertorio dell'esistenza: la spensieratezza e il suo svenimento, la bellezza classica e il suo cambiamento inesorabile, gli amori inutili e quelli impossibili, i flirt stantii e le vertigini dei colpi di fulmine, i baci nelle notti di Capri, i lampi di felicità e i dolori persistenti, i padri veri e quelli inventati, la fine delle cose, i nuovi inizi. Gli altri, vissuti, osservati, amati, uomini e donne, le loro derive malinconiche, gli occhi un po' avviliti, le impazienze, la perdita della speranza di poter ridere ancora una volta per un uomo distinto che inciampa e cade in una via del centro. Sempre in compagnia dello scorrere del tempo, questo fidanzato fedelissimo. E di Napoli, che ammalia, incanta, urla, ride e poi sa farti male". Su Instagram possiamo vedere tra gli scatti alcuni ritratti in bianco e nero di Celeste Dalla Porta, Gary Oldman e dello stesso Sorrentino.