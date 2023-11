Creed 4 si farà, Michael B. Jordan torna alla regia

Il magazine statunitense Deadline riporta in esclusiva che il produttore di Creed III, Irwin Winkler, ha dichiarato sabato scorso (durante l'evento Deadline Contenders Film: Los Angeles) che Creed IV è in lavorazione, con la star della serie e regista di Creed III, Michael B. Jordan, che tornerà per l’occasione non solo a interpretare il protagonista ma anche a occuparsi ancora una volta della regia

Il magazine statunitense Deadline ha riportato in esclusiva che il produttore di Creed III, Irwin Winkler, ha dichiarato sabato scorso (durante l'evento Deadline Contenders Film: Los Angeles) che Creed IV è in lavorazione, con la star della serie e regista di Creed III, Michael B. Jordan, che tornerà per l’occasione alla regia. "Stiamo pianificando di fare Creed IV proprio ora", ha detto Winkler sul palco del Deadline Contenders Film: Los Angeles durante un panel su Creed III, il film di MGM Amazon Studios uscito lo scorso marzo. Il terzo capitolo è stato un enorme successo, incassando oltre 275 milioni di dollari in tutto il mondo. "Abbiamo una storia davvero buona e una trama molto solida. Siamo stati un po' rallentati a causa degli scioperi, ma tra circa un anno entreremo in pre-produzione”, ha dichiarato Winkler. Il produttore Irwin Winkler ha anche confermato che Jordan tornerà alla regia dopo il suo esordio dietro alla macchina da presa con Creed III. "Lo farà”, ha assicurato Winkler. "Ha fatto un lavoro eccezionale, si è sentito a suo agio con la cinepresa”. La partner di produzione Elizabeth Raposo ha aggiunto riguardo al successo del terzo film della serie: "Siamo solo felici che questo terzo atto abbia funzionato e che la gente voglia vederne altri”. Al panel su Creed III ha partecipato anche lo scrittore Keenan Coogler.

Jordan nel ruolo di Adonis Creed

La serie cinematografica di Creed, che riprende dopo la fine dei film di Rocky, “vede Jordan nel ruolo di Adonis Creed, il figlio del più grande avversario di Rocky Balboa, seguendone l'ascesa nel mondo della boxe e l'impatto che ciò ha sulla sua famiglia ed eredità”, spiega Destiny Jackson a Deadline.

La serie ha incassato oltre 663 milioni di dollari in tutto il mondo con i primi tre film.

"Michael e il team creativo avevano fin dall'inizio la splendida visione di creare un'esperienza del tutto nuova e diversa per questo film", ha detto Winkler. "Doveva essere saldamente ancorato a ciò che tutti conosciamo dei film di Creed e Rocky... Doveva avere grandi scene d'azione e pugilato ma abbiamo anche esaminato molto bene che tipo di film stavamo facendo. E molto di quel lavoro, in quei primi giorni con Michael, è stato dedicato a plasmare come stavamo guardando il personaggio di Damian, motivo per cui penso che tutti abbiano risposto alla profondità, non solo sulla pagina, ma anche sullo schermo. Passi metà del film provando una profonda simpatia per lui e comprendendo la sua vulnerabilità”, queste sono state le parole del produttore Irwin Winkler, espresse all'evento Deadline Contenders Film: Los Angeles.