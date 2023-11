I limoni d'inverno, al cinema dal 30 novembre. Una clip in esclusiva

La pellicola con Christian De Sica in un inedito ruolo drammatico da buono è attesa nelle sale italiane. Ecco una piccola anticipazione

I limoni d'inverno, il film di Caterina Carone che regalerà finalmente a Christian De Sica un ruolo da buono in un film drammatico, arriverà nelle sale italiane il 30 novembre. Il film è una produzione Vision Distribution, Bartlebyfilm e Agresywna Banda, prodotto da Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone, ed è distribuito da Europictures. Sky TG24 ha ottenuto una clip in esclusiva e ve la propone nel video in testa a questo articolo.