Mercoledì 15 novembre, nella Città dei Papi, sono arrivati i protagonisti di The Hand of Dante (La mano di Dante), la nuova pellicola di Julian Schnabel prodotta da Martin Scorsese

Per le riprese di La mano di Dante è stato allestito un set blindatissimo nel quartiere medievale San Pellegrino . In seguito, la troupe e gli attori si sposteranno a Tarquinia . Ma non è, il Lazio, l'unica regione in cui si sono concentrate le riprese. A fine ottobre, Gerard Butler era stato avvistato a Palermo : nella città siciliana, il set era stato allestito nella splendida Villa de Simone Achates Wirz, l'edificio più antico della "Piana dei Colli". E diverse altre sono le regioni in cui le riprese avranno luogo, dal Veneto alla Toscana. La pellicola, del resto, si rifà a un capolavoro italiano: La Divina Commedia. Sarà una rilettura in chiave thriller del capolavoro dantesco, con un cast d'eccezione e un prodouttore ( Martin Scorsese ) che è una garanzia.

Jason Momoa, Gerard Butler, Gal Gadot, Oscar Isaac : Viterbo , in questi giorni di metà novembre, si è trasformata in una piccola Hollywood. Il motivo? Le riprese di The Hand of Dante (La mano di Dante), il nuovo film di Julian Schnabel prodotto da Martin Scorsese.

Cosa sappiamo su La mano di Dante

La mano di Dante parte dall'omonimo romanzo di Nick Tosches, giocato su due piani temporali (e con due registri stilistici molto lontani). Da un lato abbiamo Tosches, uno scrittore che non naviga in buone acque e che, per via del suo amore per Dante, viene assoldato da un boss mafioso. Il motivo? Il gangster è entrato in contatto con un manoscritto che potrebbe essere La Divina Commedia originale. Il compito di Tosches è quello di provarlo. Dall'altro c'è invece Dante Alighieri, che non riesce a scrivere la sua Commedia, si sente mediocre e scoraggiato. Fino a quando, grazie ai consigli di un enigmatico cabalista ebreo di Venezia, porta a termine la sua opera. I diritti del libro sono stati acquistati nel 2008 da Johnny Depp, che ha poi coinvolto Julian Schanbel. Attualmente, le riprese sono in corso grazie ad un accordo che ha consentito alle persone coinvolte di lavorare nonostante lo sciopero SAG-AFTRA.

I ruoli dei vari attori, per il momento, restano top-secret. Butler, tuttavia, ha raccontato qualcosa del film nel corso del Festival del Cinema di Roma (era presente all'Auditorium Conciliazione per la sezione Alice in Città): "Ho sempre amato l’Italia e girarci un film è meraviglioso. Fra gli interpreti ci sono anche Oscar Isaac, Gal Gadot, Al Pacino, John Malkovich, un cast fantastico. Il film ha al centro la figura di Dante. È una storia di reincarnazione che unisce il XIV secolo con il XXI secolo".