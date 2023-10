Francis Ford Coppola risponde a "Quanto pensi all'Impero Romano?"

Anche Francis Ford Coppola cede alla tendenza che spopola su TikTok, quella che pone al mondo intero un interrogativo assai particolare e insolito: "Quanto pensi all'Impero Romano?”.



Il leggendario regista americano ha deciso di prendere parte al trend virale del social network dei brevi video (ma l'ha fatto su Instagram, tanto per fare il dissidente...), dichiarando che l'antica Roma è stata "l'ispirazione per il mio prossimo film, Megalopolis"

Come dicevamo prima, il cineasta ha scelto un altro social network per dire la propria opinione: non TikTok bensì Instagram, dove venerdì 29 settembre ha confessato che all’Impero Romano pensa “molto spesso”, ha scritto (in fondo a questo articolo potete vedere il contenuto che ha condiviso). E ha aggiunto che in verità è stata soprattutto “la Repubblica romana a esser stata d’esempio per il mio Paese, l’America, e le sue istituzioni, ed è stata l’ispirazione per il mio prossimo film, Megalopolis”.

Il “padre” de Il padrino ha aggiunto: “Il mio fascino per la Repubblica romana si basa sulla lotta tra i partiti politici durante la quale l’interesse della Repubblica ha ceduto alle ambizioni di pochi uomini potenti che hanno sposato gli obiettivi dei partiti politici di stabilire le proprie fortune e la propria autorità affidandosi alle forze armate per raggiungere tali scopi, dando il colpo finale a un’istituzione che stava già vacillando”.

Chi non sapesse cosa sta dilagando in rete negli ultimi giorni, sappia che l’ennesima follia social (fortunatamente questa non pericolosa come invece si sono dimostrate varie challenge davvero deprecabili) è quella di porre l’interrogativo alquanto bizzarro relativo alla frequenza con cui si pensa all’Impero Romano. E voi, quanto spesso ci pensate?



