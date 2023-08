Gangnam Zombie, trailer e cosa sapere sull'attesissimo zombie movie

La Corea del Sud sta producendo tantissimi film a tinte horror apprezzati in tutto il mondo.

Dopo il successo straordinario di Train to Busan, il Paese torna a fare rabbrividire gli appassionati del genere dell'orrore con Gangnam Zombie. Si tratta dell'attesissima pellicola diretta da Lee Su-seong e ambientata nel famoso quartiere di Seoul (Gangnam, reso molto popolare dalla canzone di Psy Gangnam Style). In questa zona ricca e posh scoppierà un'epidemia che dovrà essere contrastata da alcuni eroi guidati da un ex campione di taekwondo. Nelle scorse ore è uscito il trailer di Gangnam Zombie (che potete guardare nel video che trovate in testa e in fondo a questo articolo) e la pellicola sta già collezionando apprezzamenti a destra e a manca.



In Corea è dall'inizio degli anni Duemila che il genere horror comincia diventare notevole, da quando mosse i primi passi la New Wave coreana insomma. Ma a consacrare questo Paese come uno dei regni indiscussi del cinema di paura è stato Parasite, film premio Oscar diretto nel 2019 da Bong Joon-ho.

Oltre a quest'ultimo, si annoverano tra i cineasti più importanti del grande schermo targato Corea anche Park Chan-wook, autore della cosiddetta trilogia della vendetta, composta da Mr. Vendetta (2002), Old Boy (2003) e Lady Vendetta (2005).

Tuttavia sia Park Chan-wook che il collega Bong Joon-ho tendono a mescolare diversi generi anziché perseguire la strada esclusiva dell'orrore, ma il cinema coreano presenta anche molti esempi di horror purista. Uno dei più recenti è lo zombie movie Train to Busan, il cui successo ha portato poi al sequel Peninsula e al prequel animato Seoul Station.

Proprio Train to Busan si ricollega direttamente a Gangnam Zombie, visto che entrambi parlano proprio di non morti.



Potete guardare il trailer del film horror Gagnam Zombie nel video che trovate in testa e in fondo a questo articolo.