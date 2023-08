Talk to Me, trailer e data di uscita dell'atteso nuovo film horror

Nelle scorse ore è uscito il trailer italiano di Talk to Me, l’horror-rivelazione che negli Stati Uniti sta sbancando. La pellicola è distribuita dallo studio cinematografico che negli ultimi anni sta mettendo a segno veri e propri capolavori, ossia A24. Parliamo dello studio a cui si devono capolavori come The Whale ed Everything Everywhere All at Once, oltre all’horror uscito nell’estate 2022 Men (talmente disturbante che ha fatto scappare gli spettatori dalla sala). A2A è famosa in particolare per i film dell’orrore, per esempio Hereditary e Midsommar, quindi questa nuova opera da urlo (urlo di terrore) si inserisce perfettamente nel suo filone prediletto.

In realtà A2A ha acquisito e distribuito negli Stati Uniti il film, che è stato invece prodotto dalla casa di produzione Causeway Films (famosa per gli amanti dell’orrore perché è quella che ha realizzato un altro recente horror di successo, ovvero Babadook).

Talk to Me arriverà nelle sale italiane il prossimo 28 settembre, pronto a deliziare i palati più ghiotti di brividi non dati dal freddo ma dall’agghiacciante paura.



Potete guardare il trailer ufficiale in italiano di Talk to Me nel video che trovate in fondo a questo articolo. Lo potete vedere anche in testa a questo articolo.