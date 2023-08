Barbie, l'Algeria ritira il film dalle sale: violerebbe la morale

Dopo il Libano e il Kuwait a censurare il film si aggiunge anche l'Algeria, il paese ha infatti ritirato la pellicola Barbie ( TUTTE LE NEWS ) dai suoi cinema per presunta violazione della morale. Il film che ha superato 1,2 miliardi di dollari di incassi nel mondo, è uscito in Algeria il 19 luglio prima che i cinema lo rimuovessero dai loro programmi ieri senza spiegazioni ufficiali. Secondo fonti del sito di notizie online 24H Algerie, il film è stato rimosso per "violazione della morale".

"L'Algeria è stata coinvolta in polemiche su Barbie a causa di scene destinate a un pubblico adulto" e allusioni all'omosessualità, ha riferito il sito di notizie TSA. Nessun commento da parte del ministero della cultura algerino, che di solito annuncia i divieti cinematografici e le sue motivazioni. L'Algeria è solo l'ultimo dei paesi dell'area che ha deciso di interrompere le proiezioni di Barbie: Il Kuwait ha bloccato il film giovedì per preoccupazioni sulla "etica pubblica", il ministro della cultura libanese ha detto il giorno prima di aver chiesto alle autorità di bandire Barbie per presunta "promozione dell'omosessualità", il film non è ancora proiettato in Qatar, anche se non c'è stato alcun annuncio ufficiale in merito.