Film stasera in TV da non perdere lunedì 31 luglio 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 31 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film romantico da vedere stasera in tv



Romantiche, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Pilar Fogliati regista e attrice di un film in cui interpreta quattro donne diverse, con personali sogni e ambizioni.

Romantiche, ore 21:45 su Sky Cinema Romance

Pilar Fogliati regista e attrice di un film in cui interpreta quattro donne diverse, con personali sogni e ambizioni.

Film drammatico da vedere stasera in tv



La guerra di Charlie Wilson, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Tom Hanks e Julia Roberts nella storia del vero politico americano che organizzò un complotto d’armi negli anni ’80.

Le regole della casa del sidro, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Tobey Maguire, Michael Caine e Charlize Theron in una toccante storia d’amore tra un ragazzo orfano e una donna sposata.

Al di là dei sogni, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Robin Williams in un drama. Un uomo deceduto in un incidente d’auto deve salvare l’anima della moglie, in preda alla depressione.

Film commedia da vedere stasera in tv



Quo Vado?, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia di Checco Zalone nella quale il protagonista è disposto a tutto pur di non perdere il posto fisso.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Moonfall, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Patrick Wilson e Halle Barry in un film di Roland Emmerich. Due astronauti e un complottista devono evitare che la luna precipiti sulla Terra.

Film western da vedere stasera in tv



Django Unchained, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio e Christoph Waltz in un film di Quentin Tarantino. Un ex schiavo deve salvare sua moglie.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Animali fantastici – I segreti di Silente, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Eddie Redmayne, Jude Law e Mads Mikkelsen nel terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter.

Film thriller da vedere stasera in tv



Black Box – La scatola nera, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller francese di grande successo. Un’analista di scatole nere scopre una sconcertante verità su un incidente aereo.

Watcher, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Una donna sposata teme che un vicino di casa che spia lei e il marito possa essere un serial killer.

I programmi in chiaro



Il giovane Montalbano, ore 21:25 su Rai 1

Michele Riordino nella serie prequel sul famoso Commissario Montalbano.

Che Todd ci aiuti, ore 21:20 su Rai 2

Comedy-drama in cui un’avvocatessa decide di ingaggiare suo figlio come investigatore.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Lo squalo, ore 21:20 su Rete 4

Capolavoro di Steven Spielberg. Un gigantesco squalo terrorizza un’isola dell’Atlantico.

Temptation Island, ore 21:20 su Canale 5

Reality in cui alcune persone, divise in gruppi, devono resistere alle tentazioni e alle seduzioni che possono porre fine alla loro coppia.

Le Iene presentano: Inside, ore 20:30 su Italia 1

Nuovo spazio dedicato a la redazione de Le Iene per approfondire nel dettaglio alcuni temi.

Closed circuits, ore 21:15 su La7

Eric Bana e Ciaran Hinds in thriller. Dopo un attento il colpevole sembra già deciso ma non tutto è come sembra.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8

Salvatore Esposito e Marco D’Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni.

Only Fun – Comico Show, ore 21:25 su Nove

Show comico condotto da Elettra Lamborghini e dai PanPers.