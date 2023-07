Giffoni Film Festival al via, Claudio Bisio esordisce come regista

Da oggi, giovedì 20 luglio, fino al 29 luglio si svolgerà la 53/a edizione della kermesse cinematografica organizzata a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. L'edizione di quest'anno è dedicata agli “indispensabili”. Ad aprire l'evento c’è “L’ultima volta che siamo stati bambini”, il film che segna l'esordio alla regia di Claudio Bisio (che arriverà nelle sale italiane il 12 ottobre)



Da oggi, giovedì 20 luglio, fino al 29 luglio si svolgerà la 53esima edizione del Giffoni Film Festival, la kermesse cinematografica organizzata a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno.

Alle 17:30 di oggi inaugurerà l'edizione 2023 il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella Piazza della Cittadella del Cinema.

Ci sarà la Fanfara della Polizia a Cavallo e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, invierà un messaggio.



Il film diretto da Claudio Bisio

L'edizione di quest'anno è ricca di appuntamenti, come sempre, ma in agenda tra i punti più attesi c'è senz'altro l'anteprima del film che segna il debutto dietro la macchina da presa di Claudio Bisio.



L'ultima volta che siamo stati bambini racconta la storia di quattro giovanissimi (bambini, appunto) che giocano alla guerra mentre attorno esplode quella vera.

Grande attesa anche per la presenza di Vanessa Scalera, per la prima volta a Giffoni. La sua Imma Tataranni - sostituto procuratore è la serie televisiva campione di ascolti che l'ha consacrata al grande pubblico.

Da Diana Del Bufalo alla sezione "Impact!"

L’energia di Diana Del Bufalo si propagherà inarrestabile. Del Bufalo è reduce dal successo della tournée di 7 Spose per 7 fratelli, il musical diretto da Luciano Cannito.

Molta attesa è anche "Impact!", la sezione dedicata a 250 giovani dai 18 ai 30 anni, che potranno confrontarsi liberamente con personaggi del mondo della politica, delle istituzioni, della cultura, del sociale, della scienza e con Ceo di grandi aziende.

Lo scrittore Erri De Luca è uno degli ospiti Il programma del Giffoni Film Festival 2023 è fitto di incontri e proiezioni che fanno gola agli amanti del cinema (e non solo di quello). Gli appassionati di cultura in generale troveranno pane per i propri denti.

Ci saranno per esempio lo scrittore Erri De Luca, la produttrice Paola Porrini Bisson, oltre ad Angelina Mango, vincitrice dell'ultima edizione di Amici nella categoria Canto.

È previsto anche un appuntamento con gli astrofisici e ricercatori dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte.

Un incontro con focus sulla donazione degli organi L’importanza di una scelta vitale come quella della donazione degli organi sarà al centro di un incontro con Roberta Borrelli, dello Sportello Amico dei Trapianti dell'Asl di Salerno. Presenzierà alla kermesse cinematografica anche Luca Rago, che sta svolgendo un'importante missione scientifica in Antartide. Ampio spazio anche a Gaia Pulliero, giovanissima sceneggiatrice, regista e produttrice. I grandi protagonisti del Giffoni Film Festival 2023 saranno ovviamente i film in concorso, ma anche la musica. Quest’ultima sarà al centro di Giffoni Music Concept, con Angelina Mango, Serepocaiontas e Federica Morrone.

Giffoni Film Festival, la kermesse che celebra il cinema e i giovani Il Giffoni Film Festival è diventato uno dei festival cinematografici più prestigiosi e rinomati al mondo, con una selezione di film notevole e la presenza di star internazionali. Ma il motivo numero uno per cui questa kermesse cinematografica è molto apprezzata è la sua missione: coinvolgere i giovani, dar loro una voce nel mondo del cinema e nel mondo in generale. È stato fondato nel 1971 da Claudio Gubitosi, un giovane insegnante di educazione fisica e appassionato di cinema che ebbe l'intuizione di organizzare un festival cinematografico per i bambini e gli adolescenti nella piccola città di Giffoni Valle Piana, nel Sud Italia. L'obiettivo era quello di portare la settima arte al di fuori delle grandi città, offrendo al contempo ai giovani l'opportunità di esprimersi attraverso la macchina da presa. Con l'aiuto della comunità locale e degli stessi giovani, Gubitosi riesce a realizzare il suo sogno, organizzando il primo Giffoni Film Festival.

La popolarità arriva negli anni Ottanta e Novanta Dopo un inizio modesto e un po’ in sordina, il Giffoni Film Festival inizia a spopolare negli anni Ottanta e Novanta, diventando sempre più noto e apprezzato grazie a una selezione accurata dei film che provengono da tutto il mondo e per merito della partecipazione di importanti personaggi del cinema. I media internazionali vengono attirati da questo evento, che diventa ben presto una piattaforma per giovani talenti emergenti. Pian piano, il festival si evolve abbracciando una nuova missione: promuovere il cinema realizzato dai giovani e per i giovani. Nasce così la sezione "Generator +18", dedicata ai registi under 18, in cui i cineasti non ancora maggiorenni possono mostrare le proprie opere e competere per i prestigiosi riconoscimenti del Giffoni.

Non meno importante dei film è la “Giffoni Experience” Oltre alle proiezioni cinematografiche, il Giffoni Film Festival offre ai giovani che partecipano anche una vera e propria “Giffoni Experience”, non meno importante dei film. Parliamo di una varietà di workshop e di attività a tema cinema, arte e cultura in generale a cui i giovani partecipanti della kermesse possono prendere parte nei giorni del festival.

Gli ospiti possono partecipare a discussioni con registi, attori e professionisti del settore, arricchendo così la loro esperienza culturale e formativa.

